Как уберечься от коронавируса: Минздрав создал мультфильмы с инструкциями
26 февраля, 2020, 16:24
Министерство здравоохранения создало два мультфильма, в которых говорится об инфекции коронавируса и способы предотвращения заражения
Видео опубликовала пресс-служба МЗ .
В видео рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься. В частности, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашля, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медицинских учреждениях, мыть руки с мылом или дезинфицировать их спиртосодержащим антисептиком.
Также Минздрав выступил с рекомендацией избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи - хорошо обрабатывать мясные продукты.
- Напомним, 26 февраля во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ни одного случая коронавируса в Украине не зафиксировано.
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