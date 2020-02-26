Как уберечься от коронавируса: Минздрав создал мультфильмы с инструкциями

26 февраля, 2020, 16:24

Министерство здравоохранения создало два мультфильма, в которых говорится об инфекции коронавируса и способы предотвращения заражения

Видео опубликовала пресс-служба МЗ .

В видео рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься. В частности, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашля, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медицинских учреждениях, мыть руки с мылом или дезинфицировать их спиртосодержащим антисептиком.

Также Минздрав выступил с рекомендацией избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи - хорошо обрабатывать мясные продукты.