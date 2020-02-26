Биатлон: Пидгрушная завоевала серебро ЧЕ в суперспринте

26 февраля, 2020, 17:32

Украинка Елена Пидгрушная выиграла серебряную медаль в суперспринте на чемпионате Европы в Беларуси

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Раубичах (Беларусь) в гонке на 4 км Пидгрушная допустила один промах и проиграла победительнице соревнований россиянке Евгении Павловой 2,8 сек. Бронзу получила Хлоя Шевалье из Франции, которая отстала от обладательницы золота на 5,5 сек.

На чемпионате Европы сборная Украины выступает сильнейшим составом, несмотря на то, что большинство сборных привезли на турнир дублеров.

Чемпионат Европы

Раубичи (Беларусь)

Женщины. Суперспринтом, 4 км

26 февраля

1. Евгения Павлова (Россия) 16.31,8 (0 штрафных кругов)

2. Елена Пидгрушная (Украина) - отставание +2,8 (1)

3. Хлоя Шевалье (Франция) +5,5 (1)

4. Валя Семеренко (Украина) +8,4 (3)

6. Анастасия Меркушина (Украина) +15,2 (1)

16. Вита Семеренко (Украина) +1.12,3 (5)

18. Юлия Журавок (Украина) +1.13,2 (3)