Из-за коронавируса в Италии зрителей не пустят на матч Лиги Европы

25 февраля, 2020, 11:03

Матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей

Об этом сообщает официальный сайт "Лудогорца".

УЕФА направил письмо клубам о запрете допуска на стадион болельщиков. Игра состоится 27 февраля в Милане на стадионе "Сан Сиро".

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после Китая и Южной Кореи. Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио.