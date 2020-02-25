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Espreso.tvСпортИз-за коронавируса в Италии зрителей не пустят на матч Лиги Европы

Из-за коронавируса в Италии зрителей не пустят на матч Лиги Европы


фото: Reuters
Матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей

Об этом сообщает официальный сайт "Лудогорца".

УЕФА направил письмо клубам о запрете допуска на стадион болельщиков. Игра состоится 27 февраля в Милане на стадионе "Сан Сиро".

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после Китая и Южной Кореи. Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио.

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