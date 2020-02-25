Во Львовской области за неделю от гриппа умерли два человека
25 февраля, 2020, 10:01
Во Львовской области от осложнений, вызванных гриппом, умерли два человека - 64-летняя женщина и 78-летний мужчина
Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре Министерстве здравоохранения Украины.
"Заболевшие обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания. Состояние усложнился из-за наличия сопутствующих заболеваний - сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", - говорится в сообщении.
Всего в Украине с начала эпидсезона (октябрь 2019) зарегистрировано 38 летальных случаев. Во Львове до этого умер один человек.
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Напомним, что на Закарпатье госпитализировали больного ОРВИ , который контактировал с китайцем.
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