На Закарпатье госпитализировали больного ОРВИ, который контактировал с китайцем
Об этом сообщает 24 канал .
"34-летний мужчина, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда", - говорится в сообщении.
Врачам мужчина рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.
Mukachevo.net сообщает, что после того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.
Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Его будут проверять на коронавирус. На данный момент тест-систем в области еще нет. Только вчера их привезли в Киев.
- Напомним, во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован новый коронавирус, успешно выздоровели .
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