На Закарпатье госпитализировали больного ОРВИ, который контактировал с китайцем

25 февраля, 2020, 09:37

Жителя села Дедово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой

Об этом сообщает 24 канал .

"34-летний мужчина, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда", - говорится в сообщении.

Врачам мужчина рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.

Mukachevo.net сообщает, что после того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Его будут проверять на коронавирус. На данный момент тест-систем в области еще нет. Только вчера их привезли в Киев.