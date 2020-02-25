Во Львове "повесили" чучело Портнова

25 февраля, 2020, 14:44

24 февраля Демсокира совместно с "Движением сопротивления капитуляции", "Обществом будущего" и "Молодежным националистическим конгрессом" провела акцию под теруправлением ГБР во Львове

Об этом участники акции сообщили в Facebook.

По словам львовского отделения партии "Демократична Сокира" акцию под территориальным управлением ГБР провели через заявление и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой об отмене закона об амнистии участникам революции Достоинства.

"Мы не могли промолчать. Особенно учитывая, что это не первое покушение на достижение Майдана со стороны ГБР. И что именно этот государственный орган взял под свое крыло одиозный Андрей Портнов, "смотрящий" за судами Януковича", - заявили в партии.

Демсокира вместе с "Движением сопротивления капитуляции", "Обществом будущего" и "Молодежным националистическим конгрессом" принесли под ГБР во Львове "чучело Андрея Портнова.

"Еще мы очень хотели встретиться с Виталием Стецем, и.о. Директора Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове, и услышать его мнение относительно высказываний его руководительницы и вмешательства Портнова в работу ГБР", - добавили в партии.

"Один из участников акции был одет как кат. На длинном шесте с прикрепленной вверху люстрой он держал макет в полный рост бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Голова макета была запихнута в петлю, а на его руках висели маленькие макеты фигур Ирины Венедиктовой и бывшего адвоката Виктора Януковича, а теперь заместителя директора ГБР Александра Бабикова ", - описывают акцию в "Движении сопротивления капитуляции ".

Фото - "Движение сопротивления капитуляции" и "Демократична сокира. Львов":