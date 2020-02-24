"5-6 автозаков, очень много полиции": активист рассказал, как проходила акция под ГБР за отставку Венедиктовой

24 февраля, 2020, 22:41

Координатор "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб рассказал о требованиях протеста под Государственным бюро расследований

Об этом он рассказал во включении в программу "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.

"Акция была динамичной. Было, возможно, сотня или несколько сотен неравнодушных киевлян. В конце концов, мы не собирались там организовывать Майдан полноценный под стенами ГБР. Что поразило значительно больше - это количество полицейских, которые были там, количество автозаков. Там где-то было 5-6 автозаков, очень много полиции, они просто окружили ГБР. Такое впечатление, они были или сильно напуганы, или ожидали значительно большего числа людей", - отметил Басараб.

Он сообщил, что стычек никаких не было, в общем все было нормально.

"В конце концов, мы себя вели, как законопослушные граждане, провокаций никаких не было, поэтому все было в порядке. Они даже позволили реализовать определенный перфоманс, который мы задумали изначально. Наши активисты принесли мусорный бак, и мы символически фигуры с фотографиями Венедиктовой и Бабикова поместили в эти урны. мы назвали это "народной люстрацией", таким образом, мы хотели показать свое отношение к деятельности и заявлениям сегодняшнего руководства ГБР", - сказал политолог.

Он назвал требования акции под Госбюро.

"Мы требуем либо уволить (Венедиктову (врио главы ГБР, - ред.), либо не допустить ее назначения на постоянной основе. Венедиктова заявляет, что закон об амнистии участников Революции Достоинства мешает расследованию, и кстати, с этого заявления смеются и правозащитники, и юристы, и даже представители Офиса генерального прокурора, которые уверяют, что этот закон никак не мешает госпоже Венедиктовой продолжать расследовать преступления, которые совершались против Майдана", - сказал Басараб.

Он отметил, что заявление Венедиктовой, как-то странным образом совпало с соответствующими заявлениями Андрея Портнова и Елены Лукаш, которые буквально накануне того, как об этом заявила госпожа Венедиктова, написали буквально то же самое в своих телеграмм-каналах.

"Получилось так, что сначала об этом сказали Портнов и Лукаш, а потом это повторила госпожа Венедиктова. Это является дополнительным свидетельством того, что Портнов влияет на деятельность ГБР. Как при предыдущем руководителе, так и при сегодняшнем руководстве", - сказал политолог.

Активист отметил, что они хотят, чтобы госпожа Венедиктова увидела, что "слепо выполнять волю Андрея Портнова и других пособников Януковича ей не удастся".

"Если они хотят превратить ГБР в конторку, которая будет отбеливать негодяев, которые вместе с Януковичем, совершали преступления против человечности на Майдане и преследовать героев, которые вышли на Майдан отстаивать свои права и свободы, у них это не получится. Мы хотим их предостеречь от таких действий прежде всего", - подытожил Басараб.