В Южной Корее от коронавируса умерли уже 10 человек, около тысячи инфицированы
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Большинство новых случаев инфицирования приходится на эпицентры распространения заболевания в Южной Корее - город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.
При этом по итогам сдачи анализов 39327 жителями Южной Кореи 13880 остаются в карантине.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Тэгу.
Он пообещал местным жителям, что правительство не пожалеет никаких усилий для снижения скорости распространения заболевания.
Также Мун Чжэ Ин заявил, что "эта неделя должна стать переломным моментом в тенденции с ростом количества подтвержденных случаев заражения".
Сейчас в Южной Корее наибольшее количество инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая.
- На сегодня количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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