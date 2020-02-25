В Южной Корее от коронавируса умерли уже 10 человек, около тысячи инфицированы

25 февраля, 2020, 17:26

В Южной Корее у 977 человек диагностировали коронавирус COVID-19, в результате заражения погибли уже 10 человек

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Большинство новых случаев инфицирования приходится на эпицентры распространения заболевания в Южной Корее - город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.

При этом по итогам сдачи анализов 39327 жителями Южной Кореи 13880 остаются в карантине.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Тэгу.

Он пообещал местным жителям, что правительство не пожалеет никаких усилий для снижения скорости распространения заболевания.

Также Мун Чжэ Ин заявил, что "эта неделя должна стать переломным моментом в тенденции с ростом количества подтвержденных случаев заражения".

Сейчас в Южной Корее наибольшее количество инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая.