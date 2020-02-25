Коронавирус: в Китае за сутки умер 71 человек

25 февраля, 2020, 07:42

В Китае возросло число жертв нового коронавируса - уже умерли 2663 человек

Об этом сообщили власти страны, передает Reuters .

Также известно, что по состоянию на 25 февраля, выздоровели 27,2 тысяч человек.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отмечает, что за сутки была зафиксирована 71 смерть. Также почти 2600 человек выписали из больницы.

В Китае общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет более 77 600.