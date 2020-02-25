Коронавирус: в Китае за сутки умер 71 человек
25 февраля, 2020, 07:42
В Китае возросло число жертв нового коронавируса - уже умерли 2663 человек
Об этом сообщили власти страны, передает Reuters .
Также известно, что по состоянию на 25 февраля, выздоровели 27,2 тысяч человек.
Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отмечает, что за сутки была зафиксирована 71 смерть. Также почти 2600 человек выписали из больницы.
В Китае общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет более 77 600.
- Напомним, что по решению правительства, все пассажиры, прибывающие в Украину из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, будут тщательно проверяться .
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