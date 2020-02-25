В Италии уже 283 человека заразились коронавирусом, - посол Украины

25 февраля, 2020, 18:25

В Италии зафиксировано уже 283 случая заражения коронавирусом, большинство инфицированных - в регионах Ломбардия и Венату

Об этом в эфире Еспресо.TV, сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Ситуация в Италии отличается от регионов. Люди волнуются в тех регионах, где уже найдено большое количество инфицированных. В первую очередь речь идет о северных регионах. По состоянию на сейчас 283 человека инфицированы. Преимущественно это люди, живущие в регионе Ломбардия и в регионе Венату. В других регионах есть по одному, двум, трем случаям. Конечно в тех регионах, где много инфицированных люди волнуются. Для них создан специальный режим работы. Сегодня правительство подтвердило свой декрет о том, чтобы в компаниях и в других учреждениях, если это необходимо, работали в это время дистанционно. Также закрыты в определенных регионах школы, культурные учреждения, спортивные учреждения и музеи", - сказал Перелыгин.

Посол Украины в Италии также добавил, что на большинстве территории, где нет случаев заражения или зафиксированы единичные случаи, ситуация спокойная: люди обсуждают, выражают обеспокоенность, но работают в обычном режиме.