В УПЛ определили дату матча "Шахтер" - "Динамо" в третьем круге
25 февраля, 2020, 12:25
Состоялась жеребьевка второго этапа чемпионата Украины по футболу, "Шахтер" и "Динамо" могут встретиться 21 марта в Харькове
Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .
По регламенту, на втором этапе чемпионата Украины команды разделятся на две шестерки. Первая будет бороться за медали, вторая - за сохранение места в высшем дивизионе.
Пять команд уже обеспечили себе место в шестерке сильнейших - "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Александрия". Среди остальных команд только "Карпаты" лишились теоретических шансов на попадание в топ-6.
Если "Динамо" останется на втором месте, то сыграет в гостях против "Шахтера" 21 апреля в 24 туре чемпионата Украины. В Киеве команды встретятся в 29-м туре 25 апреля.
Сейчас "Динамо" 39 очков и отстает от "Шахтера" на 14 пунктов.
- Напомним, 22 февраля в 19-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Ворсклу" в матче, в котором впервые в премьер-лиге использовалась система видеоповторов VAR.
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