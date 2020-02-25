В УПЛ определили дату матча "Шахтер" - "Динамо" в третьем круге

25 февраля, 2020, 12:25

Состоялась жеребьевка второго этапа чемпионата Украины по футболу, "Шахтер" и "Динамо" могут встретиться 21 марта в Харькове

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .

По регламенту, на втором этапе чемпионата Украины команды разделятся на две шестерки. Первая будет бороться за медали, вторая - за сохранение места в высшем дивизионе.

Пять команд уже обеспечили себе место в шестерке сильнейших - "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Александрия". Среди остальных команд только "Карпаты" лишились теоретических шансов на попадание в топ-6.

Если "Динамо" останется на втором месте, то сыграет в гостях против "Шахтера" 21 апреля в 24 туре чемпионата Украины. В Киеве команды встретятся в 29-м туре 25 апреля.

Сейчас "Динамо" 39 очков и отстает от "Шахтера" на 14 пунктов.