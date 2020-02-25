Из-за коронавируса тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах

25 февраля, 2020, 11:09

Власти Испании закрыли на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса

Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек, сообщает Новая газета со ссылкой на издание Diario de Avisos.

Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии - прибыл на курорт вместе со своей женой. В гостинице он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах, и третий - на территории всей Испании. Первым больным на островах стал турист из Германии, отдыхавший на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока он остается в карантинной зоне.