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Espreso.tvОбществоИз-за коронавируса тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах

Из-за коронавируса тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах


фото: reuters
Власти Испании закрыли на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса

Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек, сообщает Новая газета со ссылкой на издание Diario de Avisos.

Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии - прибыл на курорт вместе со своей женой. В гостинице он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах, и третий - на территории всей Испании. Первым больным на островах стал турист из Германии, отдыхавший на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока он остается в карантинной зоне.

  • На сегодня количество больных коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 000. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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