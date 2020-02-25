Трамп не считает, что коронавирус станет серьезной проблемой
Об этом он заявил во вторник в Нью-Дели, сообщает CNN.
"Я думаю, что это проблема, которая будет устранена", - сказал Трамп.
Глава США отметил падение на Уолл-стрит в понедельник, но сказал, что фьючерсы были выше перед открытием рынка во вторник.
"Такие вещи случаются, и у вас это постоянно бывает в вашем бизнесе", - сказал он на встрече с предпринимателями в Индии.
Трамп также очертил усилия администрации по сдерживанию коронавируса, заявив, что США "по сути закрыли границы".
"Мы очень внимательно следим (за ситуацией с коронавирусом, - ред.) Нам пока повезло, и мы думаем, что так и останется", - отметил Трамп.
Он также похвалил усилия президента Китая Си Цзиньпина по сдерживанию распространения вируса, несмотря на то, что лидер подвергся широкой критике со стороны других лиц.
- На сегодня количество больных коронавируса COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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