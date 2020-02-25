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Espreso.tvОбществоТрамп не считает, что коронавирус станет серьезной проблемой

Трамп не считает, что коронавирус станет серьезной проблемой


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно того, что новый коронавирус бустанет дет краткосрочной проблемой, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику

Об этом он заявил во вторник в Нью-Дели, сообщает CNN.

"Я думаю, что это проблема, которая будет устранена", - сказал Трамп.

Глава США отметил падение на Уолл-стрит в понедельник, но сказал, что фьючерсы были выше перед открытием рынка во вторник.

"Такие вещи случаются, и у вас это постоянно бывает в вашем бизнесе", - сказал он на встрече с предпринимателями в Индии.

Трамп также очертил усилия администрации по сдерживанию коронавируса, заявив, что США "по сути закрыли границы".

"Мы очень внимательно следим (за ситуацией с коронавирусом, - ред.) Нам пока повезло, и мы думаем, что так и останется", - отметил Трамп.

Он также похвалил усилия президента Китая Си Цзиньпина по сдерживанию распространения вируса, несмотря на то, что лидер подвергся широкой критике со стороны других лиц.

  • На сегодня количество больных коронавируса COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая  инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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