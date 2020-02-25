Трамп не считает, что коронавирус станет серьезной проблемой

25 февраля, 2020, 17:51

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно того, что новый коронавирус бустанет дет краткосрочной проблемой, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику

Об этом он заявил во вторник в Нью-Дели, сообщает CNN.

"Я думаю, что это проблема, которая будет устранена", - сказал Трамп.

Глава США отметил падение на Уолл-стрит в понедельник, но сказал, что фьючерсы были выше перед открытием рынка во вторник.

"Такие вещи случаются, и у вас это постоянно бывает в вашем бизнесе", - сказал он на встрече с предпринимателями в Индии.

Трамп также очертил усилия администрации по сдерживанию коронавируса, заявив, что США "по сути закрыли границы".

"Мы очень внимательно следим (за ситуацией с коронавирусом, - ред.) Нам пока повезло, и мы думаем, что так и останется", - отметил Трамп.

Он также похвалил усилия президента Китая Си Цзиньпина по сдерживанию распространения вируса, несмотря на то, что лидер подвергся широкой критике со стороны других лиц.