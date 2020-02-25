Стали доступны онлайн рассекреченные документы и фото командира УПА-Запад Василия Сидора

25 февраля, 2020, 15:50

110 лет назад родился полковник Василий Сидор - "Шелест", один из ключевых командиров Украинской повстанческой армии, погибший в бою с НКВД в 1949 году

Частные фотографии, переписка с Шухевичем и оперативные планы МГБ по розыску "Шелеста" 25 февраля стали доступны онлайн.

Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ опубликовали онлайн-коллекцию документов из архивов КГБ о полковнике УПА Василии Сидоре - "Шелесте" , командире УПА-Запад и члене Главного военного штаба УПА.

Василь Сидор ("Шелест")

Во время немецкой оккупации "Шелест" выполнял разведывательные задания, в частности его группа в 1942 году ликвидировала в Киеве агентов немецкой полиции безопасности, убийц ОУНовского лидера Дмитрия Мирона - "Орлика". "Правая рука" главнокомандующего УПА Романа Шухевича Сидор вошел в генштаб подпольной армии, создал и возглавил крупнейший из генеральных военных округов - УПА-Запад, действовавший в Карпатах до 1949 года. Не дался живым в бою с МГБ. Рыцарь Серебряного креста боевой заслуги Первого класса.

Василь Сидор ("Шелест")

Обнародованный онлайн-сборник включает документы генеральной военного округа УПА-Запад, инструкции и приказы Краевого военного штаба УПА, согласованные "Шелестом", переписку с Романом Шухевичем, личные фотографии Сидора с женой Надеждой Романив (связной ОУН, сотрудницей СБ ОУН, участницей ІІ Большого сбора ОУН(б)).

Василь Сидор ("Шелест") з дружиною Надією Романів

В коллекции опубликованы документы МГБ об операции по розыску Василия Сидора, протоколы допросов пленных подпольщиков, агентурные донесения, планы агентурно-оперативных мероприятий.

"Деловая переписка руководителей помогает лучше понять военно-политическую ситуацию, а также настроения и надежды подпольщиков после окончания Второй мировой войны", - объясняет составитель коллекции, сотрудник Центра исследований освободительного движения, Денис Пасечник.

Надія Романів

Например, в письме к "Шелесту" Роман Шухевич под псевдонимом "Монах" пишет: "Интересно, что на Каменец-Подолье горят колхозы, а войска, идущие на восток, сильно деморализованы благосостоянием, которое они видели на западе. Все говорят, что уже в колхозах работать не думают. Это дает нам определенные надежды".

Оцифрованные документы о Василии Сидоре и его деятельности хранятся в архиве ОГА СБУ. Всего опубликовано 62 документа.

Справка. Полковник Василий Сидор (псевдо: Шелест, Конрад, Кравс, Зов, Леший, Ростислав Вышитый) - родился 24 февраля 1910 года на Львовщине (с. Спасов, Сокальский р-н). Учился во Львовском университете. Полковник Украинской повстанческой армии, командир УПА-Запад, награжден Серебряным крестом боевой заслуги Первого класса. Командир сотни батальона "Нахтигаль". Арестован немцами в начале 1943 года за участие в Организации украинских националистов. Шеф Краевого военного штаба УПА-Север с 1943 года, тогда же вошел в Главный военный штаб УПА. В 1947 году возглавил Карпатский краевой провод ОУН - одно из самых мощных подпольных объединений. Погиб в апреле 1949 года вместе с женой Надеждой Романив и несколькими охранниками в бою с войсками МГБ возле с. Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

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