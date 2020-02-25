 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтали доступны онлайн рассекреченные документы и фото командира УПА-Запад Василия Сидора

Стали доступны онлайн рассекреченные документы и фото командира УПА-Запад Василия Сидора

Василий Сидор с супругой Надеждой Романив
110 лет назад родился полковник Василий Сидор - "Шелест", один из ключевых командиров Украинской повстанческой армии, погибший в бою с НКВД в 1949 году

Частные фотографии, переписка с Шухевичем и оперативные планы МГБ по розыску "Шелеста" 25 февраля стали доступны онлайн.

Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ опубликовали онлайн-коллекцию документов из архивов КГБ о полковнике УПА Василии Сидоре - "Шелесте" , командире УПА-Запад и члене Главного военного штаба УПА.

null

Василь Сидор ("Шелест")

Во время немецкой оккупации "Шелест" выполнял разведывательные задания, в частности его группа в 1942 году ликвидировала в Киеве агентов немецкой полиции безопасности, убийц ОУНовского лидера Дмитрия Мирона - "Орлика". "Правая рука" главнокомандующего УПА Романа Шухевича Сидор вошел в генштаб подпольной армии, создал и возглавил крупнейший из генеральных военных округов - УПА-Запад, действовавший в Карпатах до 1949 года. Не дался живым в бою с МГБ. Рыцарь Серебряного креста боевой заслуги Первого класса.

null

Василь Сидор ("Шелест")

Обнародованный онлайн-сборник включает документы генеральной военного округа УПА-Запад, инструкции и приказы Краевого военного штаба УПА, согласованные "Шелестом", переписку с Романом Шухевичем, личные фотографии Сидора с женой Надеждой Романив (связной ОУН, сотрудницей СБ ОУН, участницей ІІ Большого сбора ОУН(б)).

null

Василь Сидор ("Шелест") з дружиною Надією Романів

В коллекции опубликованы документы МГБ об операции по розыску Василия Сидора, протоколы допросов пленных подпольщиков, агентурные донесения, планы агентурно-оперативных мероприятий.

"Деловая переписка руководителей помогает лучше понять военно-политическую ситуацию, а также настроения и надежды подпольщиков после окончания Второй мировой войны", - объясняет составитель коллекции, сотрудник Центра исследований освободительного движения, Денис Пасечник.

null

Надія Романів

Например, в письме к "Шелесту" Роман Шухевич под псевдонимом "Монах" пишет: "Интересно, что на Каменец-Подолье горят колхозы, а войска, идущие на восток, сильно деморализованы благосостоянием, которое они видели на западе. Все говорят, что уже в колхозах работать не думают. Это дает нам определенные надежды".

Оцифрованные документы о Василии Сидоре и его деятельности хранятся в архиве ОГА СБУ. Всего опубликовано 62 документа.

Справка. Полковник Василий Сидор (псевдо: Шелест, Конрад, Кравс, Зов, Леший, Ростислав Вышитый) - родился 24 февраля 1910 года на Львовщине (с. Спасов, Сокальский р-н). Учился во Львовском университете. Полковник Украинской повстанческой армии, командир УПА-Запад, награжден Серебряным крестом боевой заслуги Первого класса. Командир сотни батальона "Нахтигаль". Арестован немцами в начале 1943 года за участие в Организации украинских националистов. Шеф Краевого военного штаба УПА-Север с 1943 года, тогда же вошел в Главный военный штаб УПА. В 1947 году возглавил Карпатский краевой провод ОУН - одно из самых мощных подпольных объединений. Погиб в апреле 1949 года вместе с женой Надеждой Романив и несколькими охранниками в бою с войсками МГБ возле с. Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Электронный архив - Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является сервисом открытого онлайн доступа к полнотекстовым копиям архивных материалов. Воплощается Центром исследований освободительного движения при поддержке партнеров. Здесь в свободном доступе и в высоком качестве публикуются документы об украинском освободительном движении, материалы из архивов КГБ и другие тематические коллекции, посвященные истории ХХ века. Сейчас на сайте можно найти более 25 тысяч оцифрованных архивных документов, доступных для загрузки.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать