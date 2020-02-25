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Espreso.tvОбществоСреди партий-лидеров рейтинг падает только у "Слуги народа", - опрос

Среди партий-лидеров рейтинг падает только у "Слуги народа", - опрос

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду проводились в настоящее время, 5%-й барьер преодолели бы четыре партии

Об этом говорится в опросе КМИС .

Если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, -4,1% по сравнению с 2019 годом), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), "Европейская солидарность" (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО "Батькивщина" (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%). Близкие к проходного барьера "Сила и Честь" (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).

Результаты парламентских выборов рассчитываются без учета недействительных бюллетеней, поэтому в этом случае дополнительные предположения для расчета рейтинга 2 не применялись.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 8 по 18 февраля среди 2038 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

 

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