Спасатели предупредили о сильных порывах ветра в различных областях
25 февраля, 2020, 08:04
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25 февраля в Украине сохранится ветреная погода
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"В Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м / с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
- Напомним, что в результате непогоды в Одессе 24 февраля погиб человек .
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