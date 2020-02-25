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Espreso.tvОбществоСпасатели предупредили о сильных порывах ветра в различных областях

Спасатели предупредили о сильных порывах ветра в различных областях

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25 февраля в Украине сохранится ветреная погода

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м / с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что в результате непогоды в Одессе 24 февраля погиб человек .
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