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Espreso.tvОбществоВ Одессе женщина погибла из-за падения дерева

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину, потерпевшая скончалась до приезда медиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 из пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

По прогнозам Гидрометцентра, погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток.

В пресс-службе полиции призвали граждан к осторожности: держаться подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности - ограничить передвижение по улицам.
 

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