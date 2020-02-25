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Espreso.tvОбщество"Восход состоялся по расписанию": Скалецкая об обсервации

"Восход состоялся по расписанию": Скалецкая об обсервации


фото: dw
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о ситуации в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавщина)

Об этом она написала в своем Facebook.

"Ночь прошла спокойно, восход состоялся по расписанию. Сейчас над нами солнышко. Ждем утреннего визита медиков", - написала Скалецкая.

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