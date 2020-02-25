"Восход состоялся по расписанию": Скалецкая об обсервации
25 февраля, 2020, 11:41
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о ситуации в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавщина)
Об этом она написала в своем Facebook.
"Ночь прошла спокойно, восход состоялся по расписанию. Сейчас над нами солнышко. Ждем утреннего визита медиков", - написала Скалецкая.
- Напомним, Скалецкая сейчас находится в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавщина). Там она находится вместе с эвакуированными из Китая украинцами. К ним применен режим обсервации.
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