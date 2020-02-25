"Чувствуют себя хорошо": Скалецкая о состоянии доставленных на карантин в Новые Санжары
Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории "Новые Санжары", нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо. Тем временем правительство и Министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии", - рассказала Скалецкая.
Министр отметила, что на заседании оперативного штаба приняли решение проверять тех, кто прибывает в Украину из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Также Скалецкая призвала соблюдать правила санитарной гигиены, следить за здоровьем, а в случае появления таких симптомов, как повышение температуры, кашель и насморк, обращаться к семейному врачу.
- Напомним, Зоряна Скалецкая сейчас находится на обсервации в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая украинцами.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-