"Чувствуют себя хорошо": Скалецкая о состоянии доставленных на карантин в Новые Санжары

25 февраля, 2020, 20:11

У всех, кто находится на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, нет признаков ОРВИ

Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории "Новые Санжары", нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо. Тем временем правительство и Министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии", - рассказала Скалецкая.

Министр отметила, что на заседании оперативного штаба приняли решение проверять тех, кто прибывает в Украину из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Также Скалецкая призвала соблюдать правила санитарной гигиены, следить за здоровьем, а в случае появления таких симптомов, как повышение температуры, кашель и насморк, обращаться к семейному врачу.