"Челси" - "Бавария": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

25 февраля, 2020, 07:59

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Челси" принимает дома немецкую "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Челси" в рамках группового этапа играл в квартете H, где им не удалось опередить "Валенсию" по дополнительным показателям, у обоих команд по 11 баллов и места в 1/8 финала ЛЧ. Третью строчку занял нидерландский "Аякс", у которого 10 баллов. А место у французского "Лилля", у которого только 1 очко.

В групповом раунде "Тоттенхэм" занял второе место в группе В, команда набрала 10 очков и уступила лишь мюнхенской "Баварии", которая наиграла на 16 баллов. Третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы, занял греческий "Олимпиакос", у команды 3 пункта. Последнее место за сербской "Црвеной Звездой", у которой только 3 очка.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

25 февраля

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия)

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"