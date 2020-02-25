"Челси" - "Бавария": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Челси" в рамках группового этапа играл в квартете H, где им не удалось опередить "Валенсию" по дополнительным показателям, у обоих команд по 11 баллов и места в 1/8 финала ЛЧ. Третью строчку занял нидерландский "Аякс", у которого 10 баллов. А место у французского "Лилля", у которого только 1 очко.
В групповом раунде "Тоттенхэм" занял второе место в группе В, команда набрала 10 очков и уступила лишь мюнхенской "Баварии", которая наиграла на 16 баллов. Третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы, занял греческий "Олимпиакос", у команды 3 пункта. Последнее место за сербской "Црвеной Звездой", у которой только 3 очка.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
25 февраля
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия)
Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 24 февраля стало известно, что букмекерские конторы считают "Баварию" явным фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-