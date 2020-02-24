"Челси" - "Бавария": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
24 февраля, 2020, 15:51
Букмекерские конторы считают "Баварию" явным фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы дают больше шансов на победу немецкой "Баварии", они предлагают коэффициент 1.87. Ничью эксперты считают наименее вероятной - 3.77. На выигрыш "Челси" стоит коэффициент - 3.65.
Во вторник, 25 февраля, в Лондоне "Челси" примет "Баварию", в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00.
- 24 февраля стало известно, что букмекерские конторы считают "Барселону" фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
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