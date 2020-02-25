Коронавирус: во Франции вылечили всех инфицированных

Об этом сообщает BFMTV, передает " Европейская правда ".

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, госпитализированный в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.