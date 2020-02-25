Коронавирус: во Франции вылечили всех инфицированных
25 февраля, 2020, 09:11
Во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован новый коронавирус, успешно выздоровели
Об этом сообщает BFMTV, передает " Европейская правда ".
"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, госпитализированный в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.
Министр также дал рекомендации людям, которые возвращаются из северной Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Он также сказал, что люди, которые возвращаются из Рима, не поддаются конкретным мерам проверок, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.
- Напомним, что в Китае возросло количество жертв нового коронавируса - уже умерли 2663 человек.
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