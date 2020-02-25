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Espreso.tvОбществоМН17: прокуратура Нидерландов не станет раскрывать личность свидетелей

МН17: прокуратура Нидерландов не станет раскрывать личность свидетелей

Нидерландская прокуратура сохранит анонимность тринадцати свидетелей по делу о катастрофе рейса МН17 из соображений безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsuur.

Анонимность свидетелей будет сохранена из-за значительных рисков для них. Отмечается, что им могут угрожать.

Также сообщается, что четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17 направили официальные обвинения еще 2 октября 2019 года в их адреса. При этом неизвестно, действительно ли проживают подозреваемые по указанным адресам.

  • В международной Совместной следственной группе (JIT) заявили, что есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.
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