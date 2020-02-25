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Espreso.tvОбществоМерить температуру будут у всех, кто прибывает в Украину, - Аваков

Мерить температуру будут у всех, кто прибывает в Украину, - Аваков


фото: facebook.com/mvs.gov.ua/
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что будет проводиться температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины, в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает пресс служба МВД.

25 февраля соответствующее решение было принято Госпогранслужбой и Министерством здравоохранения

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины", - сказал Аваков.

  • В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на возможное инфицирование коронавирусом.
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