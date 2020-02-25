Мерить температуру будут у всех, кто прибывает в Украину, - Аваков
25 февраля, 2020, 22:34
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что будет проводиться температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины, в связи с распространением коронавируса
Об этом сообщает пресс служба МВД.
25 февраля соответствующее решение было принято Госпогранслужбой и Министерством здравоохранения
"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины", - сказал Аваков.
- В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на возможное инфицирование коронавирусом.
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