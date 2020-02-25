В Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии: проверяют на коронавирус

25 февраля, 2020, 16:18

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на возможное инфицирование коронавирусом

Об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, сообщает Укринформ.

"В Черновицкую областную клиническую больницу, в инфекционное отделение, госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.

Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.