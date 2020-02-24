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Espreso.tvОбществоКоронавирус: врачи будут проверять всех людей, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заражения, - Гончарук

Коронавирус: врачи будут проверять всех людей, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заражения, - Гончарук


фото: Укрінформ
Все пассажиры, прибывающие в Украину из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, будут тщательно проверяться

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал на брифинге, сообщает Укринформ .

"В связи с тем, что в Италии новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что пассажиры, которые будут прибывать изо всех стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, будут проверяться в усиленном режиме. То есть, мы усиливаем меры безопасности", - заявил Гончарук.

В то же время, отметил он, поскольку многие украинцы возвращаются на родину автобусами, в том числе через пропускной пункт "Тиса", там также будут приняты аналогичные меры проверки со вторника.

Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

"Все спокойно, на сегодня на территории Украины не зафиксировано ни одного случая. Все службы скоординированно работают над тем, чтобы не допустить попадания инфекции на территорию Украины", - заявил Гончарук.

  • Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил о намерении отказывать во въезде на территорию Украины иностранцам, которые отказались проходить обследование на границе, а также обещал сделать "публичным" такой отказ для украинских граждан
 
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