Коронавирус: украинцы с лайнера Diamond Princess не планируют эвакуироваться

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, информирует Общественное радио .

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцев устанавливается контакт ", - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться ли в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.