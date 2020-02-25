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Espreso.tvОбществоКоронавирус: украинцы с лайнера Diamond Princess не планируют эвакуироваться

Коронавирус: украинцы с лайнера Diamond Princess не планируют эвакуироваться


фото: Reuters
Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, информирует Общественное радио .

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцев устанавливается контакт ", - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться ли в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.

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