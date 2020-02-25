Коронавирус: На севере Китая вводят 14-дневный карантин для иностранцев из Южной Кореи и Японии
Об этом сообщает китайское государственное агентство Global Times .
Власти китайского города Циндао, в котором проживает около 100 тыс. южнокорейцев решила внедрить более жесткую политику профилактики эпидемий из-за обострения коронавируса в Южной Корее.
Власти просят всех иностранных посетителей или пройти 14-дневный домашний карантин или остаться в предназначенных гостиницах, так как количество зараженных вирусом COVID-19 в Южной Корее возросло в десять раз менее чем за неделю.
По состоянию на утро 25 февраля во Южной Кореи, по данным министерства здравоохранения страны, было 893 случая заражения коронавирусом и 8 смертей.
По данным правительства Циндао, 4 категории людей будут подвергнуты карантину и будут поставлены под наблюдение, если они дберутся в Циндао: те, кто находился в эпидемической зоне с симптомами лихорадки или дыхательных проблем; те, кто имел контакт с носителями вируса; те, кто путешествовал вместе с инфицированными, и те, у кого во время осмотра на месте обнаружено лихорадку или проблемы с дыханием.
- Напомним, за сутки 24 февраля в Китае зафиксировали 71 смерть от коронавируса.
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