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Espreso.tvОбществоКоронавирус: На севере Китая вводят 14-дневный карантин для иностранцев из Южной Кореи и Японии

Коронавирус: На севере Китая вводят 14-дневный карантин для иностранцев из Южной Кореи и Японии


фото: reuters
На северо-востоке Китая в городе Циндао, провинция Шаньдун, ввели 14-дневный карантин в связи с увеличением количества зараженных COVID-19 в Южной Корее

Об этом сообщает китайское государственное агентство Global Times .

Власти китайского города Циндао, в котором проживает около 100 тыс. южнокорейцев решила внедрить более жесткую политику профилактики эпидемий из-за обострения коронавируса в Южной Корее.

Власти просят всех иностранных посетителей или пройти 14-дневный домашний карантин или остаться в предназначенных гостиницах, так как количество зараженных вирусом COVID-19 в Южной Корее возросло в десять раз менее чем за неделю.

По состоянию на утро 25 февраля во Южной Кореи, по данным министерства здравоохранения страны, было 893 случая заражения коронавирусом и 8 смертей.

По данным правительства Циндао, 4 категории людей будут подвергнуты карантину и будут поставлены под наблюдение, если они дберутся в Циндао: те, кто находился в эпидемической зоне с симптомами лихорадки или дыхательных проблем; те, кто имел контакт с носителями вируса; те, кто путешествовал вместе с инфицированными, и те, у кого во время осмотра на месте обнаружено лихорадку или проблемы с дыханием.

  • Напомним, за сутки 24 февраля в Китае зафиксировали 71 смерть от коронавируса.
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