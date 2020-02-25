Джордж Клуни решил спасти испанский футбольный клуб от банкротства
25 февраля, 2020, 18:55
Новым владельцем испанской "Малаги" может стать знаменитый американский актер Джордж Клуни
Об этом сообщает AS.
В покупке "Малаги" заинтересована американская компания, которую связывают с Джорджем Клуни. У компании есть планы по развитию продакшена в Испании, в частности, в Малаге.
Компания Клуни стремится сделать из клуба что-то вроде реалити-шоу - снимать повседневную жизнь команды во время сезона, по аналогии с фильмом "Шоу Трумана".
Нынешний владелец "Малаги", катарский шейх Абдулла Аль-Тани, рассчитывает выручить от продажи клуба 100 млн евро. Компания Клуни предлагает 36 млн евро, переговоры между сторонами продолжаются.
- 4 февраля сообщалось, что "Малага", за которую в прошлом сезоне выступал украинец Евгений Селезнев, может вылететь в третий испанский дивизион из-за проблем с финансами.
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