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Espreso.tvСпортДжордж Клуни решил спасти испанский футбольный клуб от банкротства

Джордж Клуни решил спасти испанский футбольный клуб от банкротства


фото: Getty Images
Новым владельцем испанской "Малаги" может стать знаменитый американский актер Джордж Клуни

Об этом сообщает AS.

В покупке "Малаги" заинтересована американская компания, которую связывают с Джорджем Клуни. У компании есть планы по развитию продакшена в Испании, в частности, в Малаге.

Компания Клуни стремится сделать из клуба что-то вроде реалити-шоу - снимать повседневную жизнь команды во время сезона, по аналогии с фильмом "Шоу Трумана".

Нынешний владелец "Малаги", катарский шейх Абдулла Аль-Тани, рассчитывает выручить от продажи клуба 100 млн евро. Компания Клуни предлагает 36 млн евро, переговоры между сторонами продолжаются.

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