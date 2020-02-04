Экс-клубу Селезнева грозит изгнание в 3-й испанский дивизион

4 февраля, 2020, 16:55

Испанская "Малага", за которую в прошлом сезоне выступал украинец Евгений Селезнев, может вылететь в третий испанский дивизион из-за проблем с финансами

Об этом сообщает Cadena Cope.

По информации источника, владелец "Малаги", катарский шейх Абдулла Аль-Тани, не сумел правильно распорядиться финансами клуба, что привело к большим долгам.

Если они не будут погашены, то клуб могут понизить в классе до уровня cегунды B и передать команду под внешнее управление.

В прошлом сезоне за испанскую команду выступал украинский форвард Евгений Селезнев.

В нынешнем розыгрыше cегунды "Малага" занимает 17-е место в турнирной таблице.