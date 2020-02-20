 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд избрал меру пресечения спецназовцу "Омеги", подозреваемому в убийстве активиста Революции Достоинства

Суд избрал меру пресечения спецназовцу "Омеги", подозреваемому в убийстве активиста Революции Достоинства


фото: rfe
19 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому спецназовцу "Омеги" Владимиру Косенко в виде домашнего ареста и обязал носить электронным браслетом

Об этом сообщает hromadske.ua .

"Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины" Омега "Владимира Косенко. Его обязали носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее следствие ГБР установило, что 20 февраля 2014 подозреваемый боец "Омеги", действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единственный боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в г.. Киеве.

"В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще у одного совершил смертельный выстрел", - заявили в ГБР.

Косенко подозревается в убийстве Героя Небесной Сотни Олега Ушневича.

Фото из зала суда - Сергей Мазур:

  • Напомним, 17 февраля сообщалось о подозрение бывшему работнику спецподразделения "Омега", в превышении власти и служебных полномочий, а также покушения на умышленное убийство и убийство
  • 19 февраля сообщалось, что заседание Печерского суда города Киева по подозреваемому в совершении убийства и покушения на жизнь бывшему спецназовцы "Омеги" не приступали : суд ждал адвоката защиты
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать