Суд избрал меру пресечения спецназовцу "Омеги", подозреваемому в убийстве активиста Революции Достоинства
Об этом сообщает hromadske.ua .
"Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины" Омега "Владимира Косенко. Его обязали носить электронный браслет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее следствие ГБР установило, что 20 февраля 2014 подозреваемый боец "Омеги", действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единственный боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в г.. Киеве.
"В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще у одного совершил смертельный выстрел", - заявили в ГБР.
Косенко подозревается в убийстве Героя Небесной Сотни Олега Ушневича.
Фото из зала суда - Сергей Мазур:
- Напомним, 17 февраля сообщалось о подозрение бывшему работнику спецподразделения "Омега", в превышении власти и служебных полномочий, а также покушения на умышленное убийство и убийство
- 19 февраля сообщалось, что заседание Печерского суда города Киева по подозреваемому в совершении убийства и покушения на жизнь бывшему спецназовцы "Омеги" не приступали : суд ждал адвоката защиты
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!