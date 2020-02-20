Суд избрал меру пресечения спецназовцу "Омеги", подозреваемому в убийстве активиста Революции Достоинства

20 февраля, 2020, 10:58

19 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому спецназовцу "Омеги" Владимиру Косенко в виде домашнего ареста и обязал носить электронным браслетом

Об этом сообщает hromadske.ua .

"Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины" Омега "Владимира Косенко. Его обязали носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее следствие ГБР установило, что 20 февраля 2014 подозреваемый боец "Омеги", действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единственный боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в г.. Киеве.

"В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще у одного совершил смертельный выстрел", - заявили в ГБР.

Косенко подозревается в убийстве Героя Небесной Сотни Олега Ушневича.

Фото из зала суда - Сергей Мазур: