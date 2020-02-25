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Espreso.tvОбществоБоевиков в совместных патрулях не будет, - Данилов

Боевиков в совместных патрулях не будет, - Данилов


фото: 5.ua
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в совместные патрули в ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных общин

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью LIGA.net

В совместные патрули на территории ОРДЛО могут войти нацгвардейцы, члены местных общин и представители ОБСЕ и других институтов. По словам Данилова, оружие будет только в нацгвардийцев и пограничников.

Говоря об участии в таких патрулях местных жителей, зарегистрированных на территории ОРДЛО, Данилов подчеркнул, что речь не идет о боевиках и убийцах.

"Люди, которые принимали участие в убийствах украинских граждан, которые не могут быть прощены", - заявил он.

Также Данилов отметил, что речь идет о патрулировании территории, а не границ государства.

Видео - LIGA.net

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