Боевиков в совместных патрулях не будет, - Данилов

25 февраля, 2020, 13:21

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в совместные патрули в ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных общин

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью LIGA.net

В совместные патрули на территории ОРДЛО могут войти нацгвардейцы, члены местных общин и представители ОБСЕ и других институтов. По словам Данилова, оружие будет только в нацгвардийцев и пограничников.

Говоря об участии в таких патрулях местных жителей, зарегистрированных на территории ОРДЛО, Данилов подчеркнул, что речь не идет о боевиках и убийцах.

"Люди, которые принимали участие в убийствах украинских граждан, которые не могут быть прощены", - заявил он.

Также Данилов отметил, что речь идет о патрулировании территории, а не границ государства.

Видео - LIGA.net