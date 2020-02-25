Данилов предлагает продолжить разведение войск на Донбассе
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ЛигаБизнесИнформ.
"Украинская сторона разводит войска чисто по гуманитарным соображениям. Нам нужно увеличить количество коридоров по пересечению линии разграничения. То, что сегодня почти заблокирована Луганская область, нет никакого автомобильного прохода - осложняет жизнь нашим людям, которым мы должны помогать. Это наши украинцы. Та сторона это рассматривает только в военной плоскости ", - сказал Данилов о разведении войск в условиях штурма боевиками ВСУ.
Данилов также прокомментировал заявление экс-представителя США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что у нас односторонний отвод украинских войск и только в отдельных местах.
"Я с большим уважением отношусь к господину Волкеру, но разведение происходит только при условии взаимности. Если одна сторона не отходит, то и другая тоже", - сказал Данилов.
Он добавил, что понимает чувства украинских военных, которые проливали кровь именно на этих участках, когда им надо отойти на условные 100-200 м. Но точно так же отходит и другая сторона. Он отметил, что на участках разведения у нас меньше потерь.
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