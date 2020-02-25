Беринчик дерзко вызвал Ломаченко на бой
Об этом сообщает канал UkraineAtamansPRO в YouTube.
Ломаченко 22 февраля присутствовал в Броварах на поединке Беринчика против Эктора аргентинца Сармьенто за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг). После боя он зашел в раздевалку поздравить соотечественника с победой.
Беринчик в ответ пообещал, что будет требовать боя с Ломаченко сразу после того, как возглавит рейтинг WBO (Всемирной боксерской организации).
"Я стану первым номером и предъявлю тебе, Вася, понял?!", - воскликнул Беринчик, после чего обнялся с Ломаченко.
Василий Ломаченко является чемпионом мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). 30 мая он проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса из США.
- Напомним, 22 февраля Денис Беринчик защитил титул WBO International в легком весе в поединке против Эктора Сармьенто.
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