Беринчик победил Сармьенто у боя за титул WBO
22 февраля, 2020, 23:33
Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул WBO International в легком весе в поединке против аргентинца Эктора Сармьенто
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
22 февраля в Броварах Денис Беринчик защищал титул WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против Эктора Сармьенто.
По итогам 12 раундов украинец одержал победу по очкам, единогласным решением судей - 117:111, 116:112, 118:110.
Всего на профессиональном ринге Беринчик провел 13 боев и не испытал ни одного поражения.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Уайлдером и Фьюри.
- 19 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш.
- 19 февраля знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что считает Уайлдера фаворитом в реванше против Фьюри.
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