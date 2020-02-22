Беринчик победил Сармьенто у боя за титул WBO

22 февраля, 2020, 23:33

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул WBO International в легком весе в поединке против аргентинца Эктора Сармьенто

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

22 февраля в Броварах Денис Беринчик защищал титул WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против Эктора Сармьенто.

По итогам 12 раундов украинец одержал победу по очкам, единогласным решением судей - 117:111, 116:112, 118:110.

Всего на профессиональном ринге Беринчик провел 13 боев и не испытал ни одного поражения.