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Espreso.tvСпортБеринчик победил Сармьенто у боя за титул WBO

Беринчик победил Сармьенто у боя за титул WBO


фото: facebook
Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул WBO International в легком весе в поединке против аргентинца Эктора Сармьенто

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

22 февраля в Броварах Денис Беринчик защищал титул WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против Эктора Сармьенто.

По итогам 12 раундов украинец одержал победу по очкам, единогласным решением судей - 117:111, 116:112, 118:110.

Всего на профессиональном ринге Беринчик провел 13 боев и не испытал ни одного поражения.

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