Зеленский наградил судью "Танцев со звездами" орденом к 90-летию

24 февраля, 2020, 13:23

Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента, передает " Радио Свобода ".

Украинский хореограф Григорий Чапкис отмечает 24 февраля свой 90-й день рождения. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил юбиляра орденом князя Ярослава Мудрого. Соответствующий указ № 56/2020 размещен на сайте президента Украины.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в документе.

Президент наградил Чапкиса за "выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Справка: Григорий Николаевич Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Украинский хореограф, народный артист Украины (08.02.2010). Руководитель "Школы танца Чапкиса". Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение" (самой молодой участнице которого 50 лет). Член жюри шоу "Танцы со звездами", председатель жюри фестиваля "Мистерия танца".