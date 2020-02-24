Закарпатская ОГА созывает заседание противоэпидемической комиссии из-за коронавируса

24 февраля, 2020, 23:05

Во вторник, 25 февраля, Закарпатская облгосадминистрация проведет заседание временной противоэпидемической комиссии по противодействию распространению коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Рассмотрят следующие вопросы: состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019; налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами; заслушаем информацию об эпидемической ситуации по COVID-2019 в мире, Украине и области в частности ", - говорится в сообщении.

Сейчас на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения по обращениям людей с симптомами коронавируса и создано 5 медицинских групп экстренного реагирования для случаев обнаружения на границе людей с симптомами острого респираторного заболевания.

Заведением, где будут оказывать помощь больным на коронавирус, определена областная инфекционная больница, где при необходимости развернут изолятор для контактных лиц. В области также есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, оснащенных, в частности, аппаратами искусственного дыхания.