Закарпатская ОГА созывает заседание противоэпидемической комиссии из-за коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
"Рассмотрят следующие вопросы: состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019; налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами; заслушаем информацию об эпидемической ситуации по COVID-2019 в мире, Украине и области в частности ", - говорится в сообщении.
Сейчас на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения по обращениям людей с симптомами коронавируса и создано 5 медицинских групп экстренного реагирования для случаев обнаружения на границе людей с симптомами острого респираторного заболевания.
Заведением, где будут оказывать помощь больным на коронавирус, определена областная инфекционная больница, где при необходимости развернут изолятор для контактных лиц. В области также есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, оснащенных, в частности, аппаратами искусственного дыхания.
- Напомним, по состоянию на 24 февраля от коронавируса во всем мире умерли более 2,5 тыс. человек, зафиксировано более 78 тыс. случаев заражения.
- В Минздраве заявили, что для противодействия коронавирусу Украина имеет 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и около 5 тыс. среднего медицинского персонала.
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