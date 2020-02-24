Власти Ирана отрицает 50 смертей от коронавируса
24 февраля, 2020, 16:09
Правительство Ирана отрицает информацию, что от коронавируса в иранском городе Кум умерли около 50 человек, что является значительно более высоким показателем, чем заявляли официально
Об этом сообщает AFP .
"Я категорически отрицаю эту информацию", - заявил заместитель министра здравоохранения Ирай Харирчи, реагируя на утверждение депутата Ахмада Амирабади Фарахани о 50 погибших от вируса.
Харирчи также подчеркнул, что коронавирус - это национальная проблема, потому сейчас не время политических противостояний.
Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12. Но Ахмад Амирабад Фарахани, депутат из города Кум, что к югу от Тегерана, утверждает, что правительство врет о полной мере вспышки. Фарахани заявил , что от коронавируса умерли около 50 человек.
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