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Espreso.tvОбществоВ Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса


фото: reuters
В Италии пятая смерть от коронавируса, в больнице скончался 88-летний мужчина, который проживал в регионе Ломбардия

Об этом сообщает агентство ANSA.

По официальным данным, 219 человек инфицированы коронавируса в Италии. В эти данные включаются, в том числе, умершие и пациенты, которые выздоровели и были выписаны.

Ранее сегодня утром появилась информация о смерти 84-летнего мужчины в Бергамо. Пожилые люди наиболее подвержены заражению новым коронавирусом.

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