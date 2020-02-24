В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса
24 февраля, 2020, 14:08
В Италии пятая смерть от коронавируса, в больнице скончался 88-летний мужчина, который проживал в регионе Ломбардия
Об этом сообщает агентство ANSA.
По официальным данным, 219 человек инфицированы коронавируса в Италии. В эти данные включаются, в том числе, умершие и пациенты, которые выздоровели и были выписаны.
Ранее сегодня утром появилась информация о смерти 84-летнего мужчины в Бергамо. Пожилые люди наиболее подвержены заражению новым коронавирусом.
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