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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Италии скончался четвертый человек

Коронавирус: в Италии скончался четвертый человек


фото: reuters
В результате возгорания коронавируса в Италии умер уже четвертый человек

Об этом сообщает La Reppublica .

"В Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина. Таким образом, количество смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди ранее заостренной общей клинической картиной", - говорится в сообщении.

Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев.

  • Напомним, эпицентром распространения коронавируса в Италии является северо-восток страны.

  • В Италии третий человек умер от коронавируса .

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