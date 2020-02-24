Коронавирус: в Италии скончался четвертый человек
24 февраля, 2020, 11:43
В результате возгорания коронавируса в Италии умер уже четвертый человек
Об этом сообщает La Reppublica .
"В Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина. Таким образом, количество смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди ранее заостренной общей клинической картиной", - говорится в сообщении.
Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев.
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Напомним, эпицентром распространения коронавируса в Италии является северо-восток страны.
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В Италии третий человек умер от коронавируса .
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