Коронавирус: в Италии скончался четвертый человек

24 февраля, 2020, 11:43

В результате возгорания коронавируса в Италии умер уже четвертый человек

Об этом сообщает La Reppublica .

"В Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина. Таким образом, количество смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди ранее заостренной общей клинической картиной", - говорится в сообщении.

Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев.