В ВР зарегистрировали законопроект о наказании за оскорбление военных и волонтеров
Об этом сообщает УНИАН .
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целями и задачами является признание высокого уровня общественной опасности действий, связанных с умышленной дискредитацией военнослужащих, волонтеров, участников Революции Достоинства.
«Указанные действия обычно имеют целью распространения антиукраинской пропаганды и дискредитации самой идеи отстаивания независимости Украины. Для предотвращения этого предлагается установить уголовную ответственность за такие действия », - говорится в тексте.
Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд депутатов от «Европейской солидарности». Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 151-1 «Публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников Революции достоинства».
В этой статье устанавливается, что публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, Героев Небесной сотни, других участников Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), а также участников других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также прямое или косвенное разжигание вражды и ненависти к указанным лицам, к их деятельности, связанной с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ограничение прав указанных лиц через такую деятельность - наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.
Те же действия, распространенные с использованием средств массовой информации и (или) сети Интернет - наказывается штрафом от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами на срок до одного года.
- В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" по предоставлению услуг военного или охранного характера за пределами Украины.
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны