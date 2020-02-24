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Espreso.tvОбществоВ ВР зарегистрировали законопроект о наказании за оскорбление военных и волонтеров

В ВР зарегистрировали законопроект о наказании за оскорбление военных и волонтеров

В ВР зарегистрировали законопроект по усилению ответственности за публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников Революции Достоинства, в котором предлагается наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан

Об этом сообщает УНИАН .

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целями и задачами является признание высокого уровня общественной опасности действий, связанных с умышленной дискредитацией военнослужащих, волонтеров, участников Революции Достоинства.

«Указанные действия обычно имеют целью распространения антиукраинской пропаганды и дискредитации самой идеи отстаивания независимости Украины. Для предотвращения этого предлагается установить уголовную ответственность за такие действия », - говорится в тексте.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд депутатов от «Европейской солидарности». Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 151-1 «Публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников Революции достоинства».

В этой статье устанавливается, что публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, Героев Небесной сотни, других участников Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), а также участников других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также прямое или косвенное разжигание вражды и ненависти к указанным лицам, к их деятельности, связанной с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ограничение прав указанных лиц через такую деятельность - наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Те же действия, распространенные с использованием средств массовой информации и (или) сети Интернет - наказывается штрафом от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

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