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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали законопроект о военных услугах вне Украины

В Раде зарегистрировали законопроект о военных услугах вне Украины


фото: zn.ua
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" по предоставлению услуг военного или охранного характера за пределами Украины

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Характерной особенностью предложенного законопроекта является предоставление подобных услуг исключительно за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства", - говорится в пояснительной записке.

Под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

Закон состоит из 9 разделов и нормирует правоотношения в следующих сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения последним лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенностей государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, учредителей и персонала.

Он вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

Зато, законопроектом предоставляется право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции в соответствии с законодательством этого государства и нормами международного права. 

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