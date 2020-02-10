В Раде зарегистрировали законопроект о военных услугах вне Украины

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Характерной особенностью предложенного законопроекта является предоставление подобных услуг исключительно за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства", - говорится в пояснительной записке.

Под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

Закон состоит из 9 разделов и нормирует правоотношения в следующих сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения последним лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенностей государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, учредителей и персонала.

Он вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

Зато, законопроектом предоставляется право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции в соответствии с законодательством этого государства и нормами международного права.