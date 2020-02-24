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Espreso.tvОбществоВ Париже заблокировали участок полиции из-за плохого самочувствия туриста из Китая

В Париже заблокировали участок полиции из-за плохого самочувствия туриста из Китая


фото: reuters
Полицейский участок в 13-м округе Парижа был заблокирован после того, как китайский турист, который пришел в участок подать жалобу о краже, почувствовал себя плохо

Врачи обследуют туриста, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает LCI.

Как сообщается, здание полицейского участка заблокировано из соображений безопасности, пока медики обследуют туриста.

Также на автовокзале в Лионе остановлен междугородный автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один его пассажир отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Автобус отогнали на стоянку, вокруг него установили периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

Отметим, в Италии в результате погибли уже шесть человек.

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