В Париже заблокировали участок полиции из-за плохого самочувствия туриста из Китая
24 февраля, 2020, 17:09
Полицейский участок в 13-м округе Парижа был заблокирован после того, как китайский турист, который пришел в участок подать жалобу о краже, почувствовал себя плохо
Врачи обследуют туриста, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает LCI.
Как сообщается, здание полицейского участка заблокировано из соображений безопасности, пока медики обследуют туриста.
Также на автовокзале в Лионе остановлен междугородный автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один его пассажир отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Автобус отогнали на стоянку, вокруг него установили периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.
Отметим, в Италии в результате погибли уже шесть человек.
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