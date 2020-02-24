В матче НХЛ заливщик льда спас команду от поражения
24 февраля, 2020, 11:47
В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Торонто Мэйпл Лифс" и "Каролина Харрикейнз" (3: 6) в воротах гостей сыграл Дэйв Эйрс, который работает водителем комбайна заливает лед на стадионе
Об этом сообщает УНИАН .
Во время игры основные голкиперы "Каролины" Джеймс Раймер и Петра Мразек получили повреждения и за 8 минут до конца второго периода тренерский штаб обратился за помощью в резервный голкипера, технического работника клуба.
42-летний Дэйв Эйрс 15 лет назад был вынужден покинуть большой спорт и теперь отвечает за ледовое покрытие на площадке.
"Ребята были великолепны. Они сказали мне:" Просто развлекись. Нам все равно, сколько голов будет пропущено. Просто наслаждайся моментом ", - признался Эйрс после игры.
- 12 февраля в ходе игры регулярного чемпионата НХЛ в хоккеиста "Сент-Луиса" Джей Боумистер случился сердечный приступ .
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