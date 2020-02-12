У хоккеиста случился сердечный приступ во время матча чемпионата НХЛ
12 февраля, 2020, 09:42
Во время игры регулярного чемпионата НХЛ у хоккеиста "Сент-Луиса" Джей Боумистер случился сердечный приступ
Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Защитнику стало плохо на скамейке запасных. Врачам удалось стабилизировать состояние Боумистер, канадский хоккеист находится в сознании.
Матч "Анахайм" - "Сент-Луис" было прервано в первом периоде. Декабрь перенесли на неопределенный срок.
36-летний Джей Боумистер провел в НХЛ 1240 матчей.
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