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Espreso.tvМирВ Италии уже третья смерть от коронавируса

В Италии уже третья смерть от коронавируса


фото: ANSA
В итальянском городе Кремона, что в Ломбардия, от коронавируса скончался еще один человек

Об этом сообщает Ansa со ссылкой на представителей местных властей, информирует Еспресо.TV.

Речь об онкобольной женщине, которая в тяжелом состоянии находилась в больнице Кремоны. У нее был диагностирован коронавирус.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Италии продолжает расти: на данный момент, согласно данным комиссара Анжело Боррелли, их насчитывается 152, среди которых три жертвы: женщина, которая сегодня умерла в Кремоне, 77-летний мужчина из Во-Еганеа, женщина с Казальпустерленго. Итак, инфицированными остаются 149 ", - говорится в материале.

  • Эпицентром распространения коронавируса в Италии является северо-восток страны.
  • Все упомянутых выше три летальных исхода имели место близ Падуи.
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