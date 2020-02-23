В Италии уже третья смерть от коронавируса

23 февраля, 2020, 21:54

В итальянском городе Кремона, что в Ломбардия, от коронавируса скончался еще один человек

Об этом сообщает Ansa со ссылкой на представителей местных властей, информирует Еспресо.TV.

Речь об онкобольной женщине, которая в тяжелом состоянии находилась в больнице Кремоны. У нее был диагностирован коронавирус.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Италии продолжает расти: на данный момент, согласно данным комиссара Анжело Боррелли, их насчитывается 152, среди которых три жертвы: женщина, которая сегодня умерла в Кремоне, 77-летний мужчина из Во-Еганеа, женщина с Казальпустерленго. Итак, инфицированными остаются 149 ", - говорится в материале.