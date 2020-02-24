 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Кропивницкому пьяный мужчина открыл огонь по патрульных

В Кропивницкому пьяный мужчина открыл огонь по патрульных


фото: npu.gov.ua
В ночь на 24 февраля нетрезвый молодой человек открыл стрельбу по авто патрульных полицейских, после чего пытался скрыться. Ему сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Около полуночи, 23 февраля, на одной из улиц города Кропивницкого произошла стрельба. Неизвестный, увидев служебный автомобиль, открыл огонь в сторону полицейских и скрылся. Злоумышленника задержали той же ночью у одного из местных развлекательных заведений", - говорится в сообщении.

Ночью в полицию поступила информация о том, что неизвестный стрелял в патрульных при исполнении. На месте происшествия правоохранители установили, что инспекторы Управления патрульной полиции в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но муж внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать.

Уже через несколько часов оперативники совместно с патрульными задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города. Нападавшим оказался 24-летний мужчина с Черкащинии. Правоохранители обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет. Злоумышленник находился в нетрезвом и вел себя неадекватно.

По факту происшествия следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Фото - Нацполиция:

  • Напомним, во Львове в четверг, 20 февраля, около 17:20 на улице Научной, 86 произошла стрельба , в результате которой злоумышленники похитили человека
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать