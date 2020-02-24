В Кропивницкому пьяный мужчина открыл огонь по патрульных
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Около полуночи, 23 февраля, на одной из улиц города Кропивницкого произошла стрельба. Неизвестный, увидев служебный автомобиль, открыл огонь в сторону полицейских и скрылся. Злоумышленника задержали той же ночью у одного из местных развлекательных заведений", - говорится в сообщении.
Ночью в полицию поступила информация о том, что неизвестный стрелял в патрульных при исполнении. На месте происшествия правоохранители установили, что инспекторы Управления патрульной полиции в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но муж внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать.
Уже через несколько часов оперативники совместно с патрульными задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города. Нападавшим оказался 24-летний мужчина с Черкащинии. Правоохранители обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет. Злоумышленник находился в нетрезвом и вел себя неадекватно.
По факту происшествия следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Фото - Нацполиция:
- Напомним, во Львове в четверг, 20 февраля, около 17:20 на улице Научной, 86 произошла стрельба , в результате которой злоумышленники похитили человека
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