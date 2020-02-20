Во Львове произошла стрельба: злоумышленники похитили человека

Об этом сообщает zaxid.net.

"Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, сейчас они устанавливают их личности и обстоятельства преступления", - говорится в сообщении.

Судя по видео, которое опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, конфликт на ул. Научной начался со словесной перепалки между группой людей и человеком в красной куртке.

Неизвестные мужчины произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента в красной куртке, и он начал бежать. Его догнали и бросили в багажник черного Chervrolet Epica и скрылись с места.

В Пресс-служба патрульной полиции Львовщины сообщили, что в 17:20 получили вызов о стрельбе на пересечении улиц Симоненко-Научная. В ориентировку правоохранителям передали два авто BMW и Chevrolet.