Во Львове произошла стрельба: злоумышленники похитили человека
Об этом сообщает zaxid.net.
"Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, сейчас они устанавливают их личности и обстоятельства преступления", - говорится в сообщении.
Судя по видео, которое опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, конфликт на ул. Научной начался со словесной перепалки между группой людей и человеком в красной куртке.
Неизвестные мужчины произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента в красной куртке, и он начал бежать. Его догнали и бросили в багажник черного Chervrolet Epica и скрылись с места.
В Пресс-служба патрульной полиции Львовщины сообщили, что в 17:20 получили вызов о стрельбе на пересечении улиц Симоненко-Научная. В ориентировку правоохранителям передали два авто BMW и Chevrolet.
Патрульные были на месте через несколько минут, увидев экипаж полиции, неизвестные пытались скрыться на BMW, однако правоохранители заблокировали их.
Второе авто Chevrolet патрульным удалось догнать только на улице Навроцкого. Задержав авто полицейские обнаружили в багажнике человека, которого похитили.
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