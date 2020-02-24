В компании с Беленюком и Ломаченко: Усик поделился фотографией с вечера бокса в Броварах
24 февраля, 2020, 14:54
Александр Усик посетил вечер бокса в Броварах, в компании Василия Ломаченко и Жана Беленюка
Фото боксер опубликовал в Instagram.
Усик не оставил комментариев под фотографией с Ломаченко и Беленюком, однако получил множество комплиментов от подписчиков.
Украинские спортсмены посетили вечер бокса в Броварах, в ТРЦ "Терминал", где Денис Беринчик защищал титул WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против Эктора Сармьенто.
По итогам 12 раундов украинец одержал победу по очкам, единогласным решением судей - 117: 111, 116: 112, 118: 110.
- 22 февраля Беринчик защитил титул WBO International в легком весе в поединке против аргентинца Эктора Сармьенто.
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