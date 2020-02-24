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Espreso.tvОбществоСтрельба возле школы в Днепре: три человека ранены, - СМИ

Стрельба возле школы в Днепре: три человека ранены, - СМИ

В результате стрельбы в Днепре три человека получили огнестрельные ранения

Об этом сообщает Днепровский Информатор .

У двух пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи. Причина конфликта неизвестна.

Также известно, что автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для задержания предполагаемых преступников по городу введен оперативный план "Сирена".

Сейчас два автомобиля Mercedes по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

  • В Днепре на улице Титова произошла стрельба . Огонь открыли злоумышленники, которых остановила полиция. Инцидент произошел возле школы №89.
 
 
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