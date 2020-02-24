Стрельба возле школы в Днепре: три человека ранены, - СМИ

24 февраля, 2020, 20:58

В результате стрельбы в Днепре три человека получили огнестрельные ранения

Об этом сообщает Днепровский Информатор .

У двух пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи. Причина конфликта неизвестна.

Также известно, что автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для задержания предполагаемых преступников по городу введен оперативный план "Сирена".

Сейчас два автомобиля Mercedes по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.